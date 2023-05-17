إب..فائزون بقرعة اللوتري الأمريكية يشكون من ابتزاز مكاتب التسجيل

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا مسجلون يمنيون بقرعة اللوتري الأمريكية "اليانصيب"، من ابتزاز مكاتب التسجيل بمحافظة إب (وسط اليمن) بعد إعلان فوزهم.



وقال فائزون إن بعض مراكز التسجيل بمدينة إب، يحتجزون ملفات قبولهم ويرفضون تسليمها إلا بعد دفع مبالغ مالية كبيرة.



وأوضحوا أن بعض تلك المراكز تبتزهم بدفع مبالغ متفاوتة تصل إلى ثلاثة آلاف دولار، يتم دفع نصفها الآن والنصف الآخر بعد السفر إلى أمريكا، مقابل تسليم ملفات قبولهم.



وأشاروا إلى أن تلك الإجراءات التعسفية قد تمنعهم من السفر وتحرمهم من فرصة انتظروها لعدة سنوات.



وفاز 2807 يمنيا بينهم عدد كبير من محافظة إب، في قرعة هذا العام، بزيادة قدرها 1246 شخصا عن العام السابق.

