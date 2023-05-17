شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يتفقد سير العمل في قناة حضرموت ومتحف المكلا والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، سير العمل في مقر قناة حضرموت الفضائية، ومتحف المكلا، وقاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية، وذلك في اطار زياراته التفقدية لمراقبة مستوى أداء المرافق الحكومية بمدينة المكلا، والاطلاع على نشاطها وخدماتها.

وعقد البحسني، اجتماعًا بإدارة قناة حضرموت للاطلاع على الخطّة البرامجية التي تبثها القناة للمشاهدين، والتي تتضمن عددًا من البرامج المسجلة والمباشرة الثقافية والدينية والترفيهية، بالإضافة إلى نشرات الأخبار، كما تعرّف على الجهود التي تبذلها جميع الإدارات بالقناة، والطموحات المستقبلية للارتقاء بمستوى أداء القناة، وجعلها في مصاف القنوات الكبرى.

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، بالجهود التي تبذلها قيادة وطاقم القناة، من خلال إيصال الرسالة الإعلامية بمهنية ومصداقية..مشددًا على مضاعفة الجهود ومواكبة الأحداث والمتغيرات السياسية على مستوى الوطن.

وفي إطار زيارته لمتحف المكلا، اطلع البحسني من المدير العام لهيئة الآثار والمتاحف بساحل حضرموت المهندس رياض باكرموم، على ما تم إنجازه من أعمال في الترميم والتأهيل للمتحف، وعلى أعداد الزوار الذين يتوافدون بشكل شبه يومي إلى متحف المكلا..مؤكدًا على أهمية الحفاظ على الآثار وحمايتها..مشددًا على ضرورة وضع خطط بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للحفاظ على الآثار وحمايتها من أي أعمال تهريب.

إلى ذلك طاف البحسني بأقسام قاعة حضرموت الدائمة لمعارض الصور الفوتوغرافية والفنون التشكيلية..متعرفًا من مدير المعرض خالد بن عاقلة على ما تحتويه الأجنحة من صور توثق عدد من المراحل والمنعطفات والمتغيرات السياسية التي مرّ بها الوطن وحضرموت على وجه الخصوص خلال حقب زمنية متفرقة.