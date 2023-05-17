شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استعدادات لتدشين المراكز الصيفية بالمحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع للجنة العليا للإشراف على المراكز الصيفية، برئاسة وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، اليوم، الاستعدادات والترتيبات لتدشين المراكز الصيفية في المحافظات المحررة، المقرر اقامتها في 21 مايو الجاري.

واستعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بالمراكز النموذجية التي ستنفذها الوزارة بشكل مباشر عن طريق مكاتب الأوقاف، بالإضافة إلى المراكز الصيفية المختلفة التي تنفذها المؤسسات والجمعيات الخيرية وغيرها، وآلية التنسيق بين الوزارة وتلك المراكز.

