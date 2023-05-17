صنعاء.. مليشيا الحوثي تستعد لخصخصة شاملة لقطاع الكهرباء في المناطق الخاضعة لها

المنامة - ياسر ابراهيم - تستعد مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية لخصخصة قطاع الكهرباء بالكامل لصالح شركات مقربة منها، وحل خدمات المؤسسة العامة للكهرباء وتسريح موظفيها.



وحصل "يمن شباب نت" على وثيقة من شركة خاصة موجهة إلى عبده الحوثي زعيم الحوثة، ومهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيا تفيد باستعداد الشركة للحلول محل المؤسسة العامة للكهرباء، في تقديم خدمة الكهرباء.



وأشارت الشركة في وثيقتها الصادرة قبل شهرين، وسربت إلى وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أنها على استعداد لبيع كهرباء لجميع مناطق سيطرة الحوثة، من شركة أجنبية، تتراوح قدرتها بين 50 ميجا وحتى 2000 ميجاوات.



ويرأس الشركة وفق الوثيقة ياسر مصلح اللوزي، أن لديها القدرة الكاملة على تقديم الخدمة. كما قدمت الشركة عرضا مغريا للحوثة، بأن تقوم الجهات الحوثية بتحديد سعر الاستهلاك للمواطن.



جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي باعت معظم محطات التوليد الكهربائية في كل المحافظات لقادتها، وحولتها إلى شركات خاصة، بقدرات ضعيفة، وأسعار باهظة، تصل إلى نصف دولار عن الكيلو الوات الوحد. كما أنشأت المجلس الأعلى للكهرباء بقيادة عناصرا لجماعة للسيطرة على سوق الطاقة كليا.

