شكرا لبحثكم عن خبر دوري مأمورين عدن يصل لنصف النهائي ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

منذ قرار محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس الذي صدر في التاسع عشر من شهر أغسطس من العام 2020م بإقالة جميع مدراء عموم مديريات العاصمة عدن، وتعيين تشكيلته الجديدة لمدراء عموم المديريات الثمان.

شهدت العاصمة عدن خلال الثلاث سنوات ونصف تقدما وازدهارا بعدد من المديريات من جانب الإيرادات والبنية التحتية والمشاريع الخدمية بجهود ملموسة من عدد من مدراء عموم المديريات الذين تمكنوا من كسب ثقة المحافظ باستمرارية قيادتهم حتى اليوم منذ صدور قرار اول تشكيلة وفي مقدمتهم مأمور الشيخ عثمان د. وسام معاوية الذي منحت له أيضاً خلال فترة زمنية سابقة قيادة مديرية دار سعد، ومأمور المنصورة أحمد الداؤودي ومأمور المعلا عبدالرحيم الجاوي ومأمور خورمكسر عواس الزهري، فيما تعددت التغيرات بمديريات البريقة ودارسعد وكريتر والتواهي.