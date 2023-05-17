شكرا لبحثكم عن خبر دوري مأمورين عدن يصل لنصف النهائي ! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :
منذ قرار محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس الذي صدر في التاسع عشر من شهر أغسطس من العام 2020م بإقالة جميع مدراء عموم مديريات العاصمة عدن، وتعيين تشكيلته الجديدة لمدراء عموم المديريات الثمان.
شهدت العاصمة عدن خلال الثلاث سنوات ونصف تقدما وازدهارا بعدد من المديريات من جانب الإيرادات والبنية التحتية والمشاريع الخدمية بجهود ملموسة من عدد من مدراء عموم المديريات الذين تمكنوا من كسب ثقة المحافظ باستمرارية قيادتهم حتى اليوم منذ صدور قرار اول تشكيلة وفي مقدمتهم مأمور الشيخ عثمان د. وسام معاوية الذي منحت له أيضاً خلال فترة زمنية سابقة قيادة مديرية دار سعد، ومأمور المنصورة أحمد الداؤودي ومأمور المعلا عبدالرحيم الجاوي ومأمور خورمكسر عواس الزهري، فيما تعددت التغيرات بمديريات البريقة ودارسعد وكريتر والتواهي.
كانت هذه تفاصيل خبر دوري مأمورين عدن يصل لنصف النهائي ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.