شكرا لبحثكم عن خبر هل يمتلك راجح صنعاء (حصانة) لا يمتلكها جباري عدن ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

منذ بداية أزمة عبدالجبار سلام رئيس اتحاد الكرة بعدن مع قيادة الاتحاد العام لكرة القدم، حاولت عدم الخوض بتفاصيله لكونني على قناعة تامة بأن الجباري من رجالات شيخ الاتحاد (العيسي) ومن كان يسبح بإسمه ويصفه بأوصاف لا تخطر على بال بشر، واقفاً في صفه باطلا وحقا منذ سنوات مضت عرفه الجميع هكذا رغم تغيرات بالمشهد الذي يدرك الكثيرين بأنه مسألة وقت ليس إلا.

ولكن الغريب وبغض النظر عن حيثيات خلافات جباري عدن التي تسببت بإقالته من قبل الاتحاد العام لكرة القدم، نجد في الجهة الأخرى رئيس اتحاد الكرة بصنعاء راجح القدمي يتحدث بطابع سياسي تجاوز كل الخطوط، مهاجماً قيادة الاتحاد العام باقوى العبارات ومتحدثاً بإسم وزارة الإنقلاب، في ظل صمت قيادة الاتحاد العام والاكتفاء بدور المتفرج المستمع كالقطة بينما في عدن كالأسد بصورة تثير الاستغراب والحيرة من معاملة عاصمة الشرعية مقابل عاصمة الانقلاب الذي يبدوا بأنها تمتلك حصانة عجز اتحاد الكرة مواجهتها ليقوم بالكيل بمكيالين !!