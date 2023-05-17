شكرا لبحثكم عن خبر اثناء استقبالها أبطال مدارس سماء عدن والنبراس.. نوال جواد .. هكذا مواعيد تحكي لنا قصة إبهار طلابي لمبدعي عدن تحدت الظروف والمعوقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي .. خالد هيثم

شاركت د . نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، صباح اليوم ، برفقة قيادات وزارة التربية والسلطة المحلية بمديرية المنصورة ، طلاب مدارس سماء عدن والنبراس ، القادمين من دولة قطر ، والمتوجين بالمركز الأول في البطولة العربية 14 للروبوت .

وفي الاستقبال الذي حضره وكيل وزارة التربية والتعليم محمد لملس ، مأمور مديرية المنصورة ، احمد الداؤودي، رئيس شعبة التعليم ، نبيل عبدالمجيد ، مدير إدارة التربية والتعليم بالمنصورة ، علي علوي ، عدد من الشخصيات ورجال الأعمال وادارتي المدرستين ، أكدت جواد ، أن الحديث الجميل ، يعانق هؤلاء المبدعين الذين غادروا ، محملين بقدرات التحدي والإصرار

ليكونوا في مساحة كمال وجمال وابداع ، عانق كل القلوب التي تابعتهم وايقنت أنهم في موعد جديد ليرسموا ، لوحة نجاح وتألق باهر ، كما هي عاداتهم ، حينما يحلقون في فضاءات الابداع الطلابي ، خارج الحدود.

وقالت : انا هنا وبأسم منظومة التربية والتعليم في عدن ، ومن بوابة الابداع الطلابي المثمر ، اقدم كل الشكر للجهود الجبارة التي تحتويها إدارة المدرستين ، لتوفير الأجواء ليكون الابداع هوية مرافقة ، تمنحنا الفخر بابناءنا ، صناع الإبهار وأصحاب القدرات ، المتألقون في مواعيد الروبوت مع وحوار المنافسة في أجواء عربية ، يتواجد فيها طلاب ، يحصون بإمكانيات اكبر.

واضافت : اليوم علينا أن نكون قادرين ، واستيعاب ، أن هكذا تفاصيل ، يقدمها طلابنا ، هي حكاية بعناوين تتعدد وتتخذ أشكال ، لأنها محطات ، الاقناع بأن لدينا ، مبدعين ، يستطيعون أن يحققوا أكثر من هذا ، اذا وجدوا بيئة أكثر جودة ، لهذا انا أعانق ابنائي القادمين من قطر ، في هذه اللحظات ، واحيي جهودهم وقدراتهم ونحاحاتهم وما حققوه لأنفسهم ومدارسهم ولعدن الجميلة,

يذكر ان البطلولة ، جمعت مايقارب من 1500 طالب وطالبة مثلوا 300 فريق من 17 دولة عربية وقد مثل فريق مدارس النورس وسماء عدن .. كلا من :

الطالب المبدع إسلام احمد العيسائي

الطالب المبدع عبدالرحمن جواد احمد

الطالب المبدع محمد عارف مبارك

الطالب المبدع صالح فضل الوالي