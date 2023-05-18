ذمار.. العثور على جثة قيادي حوثي مشنوقًا في مديرية "الحدأ"

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، اليوم الأربعاء، على جثة قيادي حوثي، شرق محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي "ناصر علي عامر نشوان"، 35 عامًا، عثر عليه، مشنوقا على شجرة، في أسفل وادي قرية بني زيدان، التابعة لمديرية الحدأ، شرقي ذمار.

وحسب المصادر، فأن القيادي الحوثي عثر عليه، بعد أسبوع من اختفائه.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي كان يعمل مشرفا ثقافيا تابعا للمليشيا في مديرية الحدأ، ويتهمه الأهالي بممارسة الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق أبناء قريته ومديريته، والمسافرين العابرين في المدينة.

يأتي هذا في ظل صراع الأجنحة بين قيادات المليشيا، والتي أدت إلى حد القتل والاغتيالات في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.