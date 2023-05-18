قضايا الثأر بلحج.. مقتل مدني برصاص مسلحين قبليين في سوق طور الباحة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدني برصاص مسلحين قبليين في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، صباح اليوم الخميس، ليرتفع بذلك عدد ضحايا المواجهات القبلية التي اندلعت في المديرية أمس الأربعاء إلى أربعة قتلى.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين يتبعون قبيلة "العطويين" أطلقوا النار على شاب يعمل على دراجة نارية لخلاف مع قبيلته وأردوه قتيلا على الفور.



وأضافت أن حملة عسكرية من اللواء الثاني عمالقة دخلت إلى سوق مديرية طور الباحة لأجل طرد المسلحين وبسط الأمن فيها.

وأوضحت المصادر أن المحلات التجارية أغلقت أبوابها فيما غادر الباعة السوق، ماتسبب بشلل تام للحركة في السوق.



وكان سوق مديرية طور الباحة قد شهد أمس الأربعاء اشتباكات بين مسلحين يتبعون قبيلة "العطويين" وآخرين يتبعون قبيلة "المعامية" على خلفية قضايا راح ضحيتها تسعة بين قتيل وجريح بينهم مدني.

