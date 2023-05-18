شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة: بلادنا استقبلت أكثر من ٥٥ ألف لاجئ افريقي منذ بداية العام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح "أن اليمن استقبلت منذ بداية العام الجاري ٢٠٢٣م، اكثر من ٥٥ ألف لاجئ من القرن الافريقي".

وأضاف وزير الصحة خلال اختتام ورشة التوعية والتدريب حول صحة المهاجرين، اقامتها الادارة العامة لصحة الموانئ والمنافذ بالوزارة " هناك زيادة كبيرة في عدد اللاجئين مقارنة بالاعوام الثلاثة الماضية لنفس الفترة، وهو ما يحتم الحاجة إلى دعم الحكومة والمنظمات ذات العلاقة لهذه المناطق واللاجئين".

وأكد الوزير بحيبح، حرص الوزارة على تدريب العاملين الصحيين في المنافذ الحدودية وممرات اللجوء..لافتًا إلى أن اليمن رغم ضعف امكانياتها مازالت تقدم خدماتها الصحية المتوفرة بلا تمييز للاجئين..مشيرًا إلى حاجة مناطق اللجوء وممراتها، إلى دعم للاجئين والمجتمع المضيف.