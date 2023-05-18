شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يغادر عدن إلى جدة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، العاصمة المؤقتة عدن، متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي تنطلق اعمالها في مدينة جدة غدا الجمعة.

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة اليمن إلى القمة، متطرقا لمستجدات الاوضاع المحلية، وسبل تفعيل وتعزيز آليات العمل العربي المشترك.

كما سيجري فخامة الرئيس نقاشات على هامش القمة مع قادة الدول الشقيقة محورها الاوضاع اليمنية، والدعم الاقتصادي والانمائي، والسياسي المطلوب لتخفيف المعاناة الانسانية، وفرص احياء مسار السلام في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والاقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة.

ويرافق رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.