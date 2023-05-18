تحت شعار "حضرموت الندية والشراكة".. انطلاق فعاليات اللقاء التشاوري الموسع لمكونات حضرموت بسيئون

المنامة - ياسر ابراهيم - انطلقت اليوم الخميس، في مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت (شرقي اليمن)، فعاليات اللقاء التشاوري الحضرمي الموسع.



وشارك في الفعالية طيف واسع من المكونات السياسية والاجتماعية الحضرمية، تحت شعار "حضرموت الندية والشراكة".



وحسب مراسل "يمن شباب نت"، فإن مكونات "مؤتمر حضرموت الجامع"، و"مرجعية قبائل حضرموت"، و"حلف قبائل حضرموت"، و"الهبة الحضرمية ـ مخيم العيون" كانت أبرز المكونات الحاضرة في اللقاء، فضلا عن شخصيات سياسية وإعلامية.



ويهدف اللقاء، إلى توحيد مواقف القوى والمكونات إزاء مختلف القضايا التي تهم المحافظة، في ظل التهديدات المُحدقة بها مع استمرار تحركات المجلس الانتقالي الانفصالي الهادفة للسيطرة على مدن وادي وصحراء حضرموت.



كما يهدف إلى تأكيد مكونات حضرموت على موقفها المطالب بتمثيل مستقل في مشاورات الحل النهائي للأزمة اليمنية باعتبار أن قضية حضرموت قضية مستقلة.

