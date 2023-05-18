عدن.. وزير الدفاع يبحث مع وفد عسكري بريطاني دعم خفر السواحل اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد عسكري بريطاني، أوضاع خفر السواحل والموانئ في عدن.



ويرأس الوفد البريطاني الذي يزور عدن؛ مستشار الأمن البحري بالسفارة البريطانية بالرياض بيتر ديفيس، ومساعد الملحق العسكري بالسفارة البريطانية ستيف جراي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش اللقاء أهم القضايا المتعلقة بطبيعة ومهام البحرية وخفر السواحل والموانئ اليمنية وأهم الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.



وتحدث الداعري عن الأوضاع الأمنية وأهمية دعم خفر السواحل اليمنية وتزويدها بالإمكانيات والتقنيات الحديثة للحفاظ على الملاحة الدولية وتأمين السفن التجارية.



كما استعرض وزير الدفاع اليمني، الخطر الذي يهدد الممر البحري الدولي في باب المندب من قبل ميلشيا الحوثي الإرهابية.



من جانبه، أكد الوفد البريطاني العمل على مخاطبة الشركاء الدوليين لدعم البحرية وخفر السواحل اليمنية وتطوير قدراتها الفنية والعسكرية بما يمكنها من تنفيذ مهمة حماية المياه الإقليمية والدولية.





