شكرا لبحثكم عن خبر منظمة سول تختتم الورشة التدريبية الخاصة بالدليل الوطني للأمن والسلامة في المدارس و ومكاتب التربية بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

عدن - خاص

اختتم في محافظة عدن الورشة التدريبية الخاصة بالدليل الوطني للأمن والسلامة في المدارس و ومكاتب التربية في المديريات الممولة من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع وزارة الادارة المحلية ووزارة التربية والتعليم وتنفيذ برنامج الامم المتحدة الانمائي وبالتعاون مع منظمة سول للتنمية.

شارك في التدريب الذي استمر على مدى ست ايام 200 مشارك ومشاركة من مدراء مكاتب التربية والتعليم في المديريات المستهدفة بمحافظة لحج وذلك ضمن مكون تعزيز الحكم المحلي في تعافي قطاع التعليم احد مكونات مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن.

في افتتاح الجلسة الختامية للمشروع رحب الأستاذ عبدالواحد عبدالله مدير التدريب والتأهيل في المحافظة بالحاضرين مشيدا بجهود المدربين ، وأكد على أنه يجب الاستفادة من البرنامج التدريبي الذي يهدف الى بناء قدرات موظفي مكتب التربيه بالمحافظة المدارس المستهداف على مستوى مكتب التربية وإدارات التربية بالمديريات والإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات في التعامل مع دليل الأمن والسلامة.

تهدف الورشة إلى التعريف بالدليل الوطني للأمن والسلامه للمشاركون في هذه الورشة لتعزيز ونشر مفاهيم ثقافة الأمن السلامة المهنية بين أوساط العاملين في المدارس

الجدير بالذكر أن البرامج جاء لرفع قدرات العاملين في المرافق الحيوية ذات الكثافة البشرية وإنعكاسات تلك التدخلات في تمكين المعنيين من أداء مهامهم وواجباتهم بالشكل المطلوب.

حضر الورشة التدريبية مدير عام التدريب في محافظة لحج.