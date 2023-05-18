شكرا لبحثكم عن خبر شماعة حميد شيباني !! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أنباء عدن / محمد فتحي :

الأمين العام لاتحاد الكرة د. حميد شيباني ليس ملاك وكامل للاوصاف، وليس برئ من قرارات اتحاد الكرة، وله من الإيجابيات والسلبيات، ولكن ما يثير الاستغراب هو مراسلات عدد من الشخصيات بما فيهم زملائه اعضاء اتحاد الكرة بتوجيه كل سهام الاتهام على شخص الأمين العام بصورة جعلتني اتخيل الحميد شيباني حاكم الزمان الأوحد من طريقة توجيه سهامهم دون اعتبار لمكانتهم وصفاتهم التي اوحت بمراسلاتهم بأنهم لا قيمة لهم ومجرد كومبارسات في اتحاد الكرة.

شخصية حميد شيباني الصريحة والمثيرة للجدل وقناعاته الواضحة رغم اختلافنا معها إلا أننا نحترمها لكونه رجل مواجهة وواضح لا يعرف الف والدوران .. وما يعجبني فيه بأنه يتقبل الانتقاد وحرية التعبير بصدر رحب ولا يقوم بتحميل الأخطاء لغيره حتى لو لم يكن صاحبها وضد فكرتها .. فنحن نعرف منظومة متكاملة لاتحاد الكرة رئيسها الشيخ أحمد العيسي، وتوجيه الاتهامات لتبرئة أنفسكم فماهي الا شماعة ترفع من مكانة الأمين العام عليكم بمشهد جعلتوا فيه أنفسكم مجرد كومبارسات على الهامش !