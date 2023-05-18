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الرئيس القائد يعين مجاهد ابوشوارب في منصب انتقالي رفيع

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يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسية 19b634ca4c.jpg الأخبار arr.png الرئيس القائد يعين مجاهد ابوشوارب في منصب انتقالي رفيع

الرئيس القائد يعين مجاهد ابوشوارب في منصب انتقالي رفيع

انباء عدن الخميس 18 مايو 2023 09:40 مساءً
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الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يُصدر قرارًا بتعيين مجاهد أبو شوارب بن عفرار رئيسًا للهيئة التنفيذية بانتقالي محافظة المهرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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