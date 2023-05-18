كانت في طريقها إلى الحوثي.. الداخلية اليمنية تعلن ضبط معدات اتصالات بمنفذ شحن بالمهرة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، الخميس، ضبط شحنة معدات اتصال في منفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة شرقي البلاد.



وقال الإعلامي الأمني في بيان، إن "شرطة محافظة المهرة ضبطت أمس الأربعاء بمنفذ شحن معدات اتصال كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الارهابية ".



وأوضح أن المعدات تتضمن "11 كبينة تغذية وتنظيم محطات شبكات اتصالات PAELTA قوة Am63، إلى جانب 181 كرتونا بها محول طاقة كهرباء متحول خاص بكبائن الاتصالات، إضافة إلى 8 قطع أدوات كهربائية تابعة للمحولات".



وأشار البيان إلى أنه تم توريد المضبوطات لمخازن الجمارك رهن الإجراءات القانونية.



يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمنفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، قد أحبطت في الفترة الماضية محاولات عدة لتهريب معدات اتصالات وأخرى عسكرية مرتبطة بالطيران المسير كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي قادمة من عمان.

