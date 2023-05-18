اللجنة الوطنية للتحقيق تستمع لشهادات الصحفيين المفرج عنهم من سجون الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - استمع أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، لشهادات الصحفيين المفرج عنهم من سجون مليشيا الحوثي في صفقة التبادل الأخيرة بشهر أبريل الماضي، ضمن آليات التحقيق التي تتبعها منذ بدء عملها.



وحضر اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة الوطنية بالعاصمة المؤقتة عدن كلا من الصحفيين عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي وهشام طرموم وحسن عناب.



وتحدث الصحفيون عن أنماط الانتهاكات التي تعرضوا لها من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والجهات والأشخاص الذين تورطوا بذلك.



كما قدموا توضيحات تفصيلية وشهادات مختلفة للانتهاكات التي تعرضوا لها خلال ثمان سنوات بالمخالفة للقوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.



وذكرت اللجنة الوطنية أنها كانت قد وثقت خلال السنوات السابقة العديد من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون اليمنيون في مختلف محافظات الجمهورية.



ودعت اللجنة الوطنية للتحقيق كافة الأطراف إلى وقف انتهاكاتها وتعسفاتها ضد الصحفيين والإفراج عنهم دون شروط، واحترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الصحفيين.

