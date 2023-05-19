شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 71 شخصا بين قتيل ومصاب ومفقود في فيضانات أبريل الماضي باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفاد تقرير أممي حديث أن أكثر من 70 شخصا في اليمن، ما بين قتيل ومصاب ومفقود، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها والتي شهدتها البلاد في أبريل الماضي.

وقال تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، إن "التقارير الميدانية تشير إلى مقتل 31 شخصًا وإصابة 37 آخرين، إضافة إلى 3 مفقودين في أعقاب فيضانات خلال الفترة بين 1 و10 أبريل الماضي في اليمن".

وأضاف التقرير بأن الأمطار الغزيرة وما نجم عنها من فيضانات، تسببت في إحداث أضرار جسيمة في البنية التحتية للري في كثير من الأودية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، خاصة وأن معظم هذه البنى قديمة.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى تساقط الصخور على المناطق المدنية، لا سيما في قرية العشا بمديرية يريم التابعة لمحافظة إب، متسببة بإحداث أضرار كبيرة في البنية التحتية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في الاحتياجات الإنسانية، كما قطعت الفيضانات معظم الطرق الرئيسية التي تربط يريم بأجزاء أخرى من البلاد.

ودعا التقرير إلى ضرورة التدخل الإنساني العاجل في المناطق المتضررة من الأمطار والفيضانات، واتخاذ الإجراءات العاجلة لتعزيز الحماية، خاصة بالنسبة للأشخاص القريبين من مصبات السيول والأودية.

وأشار إلى أن توقعات الطقس حتى نهاية شهر مايو تظهر أن هطول الأمطار من المرجح أن ينخفض بشكل كبير مع اقتراب موسم الأمطار الأول من نهايته.

