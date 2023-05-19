صنعاء.. وفاة مواطن بنوبة قلبية بعد منعه من زياة نجله المختطف في سجون الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر محلية أن الموطن، "عبد الله يحيى البتينة" توفي بنوبة قلبية، الأربعاء، بعد أن مُنع من زيارة ابنه المختطف لدى مليشيا الحوثي منذ سنوات.



وقالت إن المواطن البتينة، تعرض للمنع من قبل المليشيا من زيارة ابنه "إسماعيل" حيث ظل شهرًا كاملًا يتردد على أحد سجون الحوثي، في العاصمة صنعاء، من أجل السماح له دون جدوى.



وأشارت إلى أن منع البتينة من زيارة ولده أدى إلى وفاته قهراً وحزناً، كما أن المليشيا لم تبد أي تعاون من أجل الإفراج عنه.



واختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية نجل "البتينة" في العام 2016، وغيبته في سجونها، ومنعت أسرته من زيارته، في أبشع صورة إرهابية تمارسها المليشيا بحق آباء وأمهات المواطنين الذين غيبت أبناءهم في سجونها بتهم كيدية.