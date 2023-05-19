مركز أمريكي: لا توجد حكومة تسيطر على الجماعات المسلحة لكن بالإمكان الضغط عليهم لاحترام الحقوق في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مركز أبحاث أمريكي "أن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب والاستيلاء على الأراضي والابتزاز والاغتصاب، ليست سوى عدد قليل من الجرائم التي عانى منها المدنيون اليمنيون خلال ما يقرب من عقد من الحرب الأهلية الطاحنة".



وبحسب تقرير لمركز القرن الأمريكي «The Century Foundation» - ترجمة "يمن شباب نت"- "غالبًا ما يكون مرتكبو هذه الانتهاكات أعضاء في الجماعات المسلحة غير الحكومية التي انتشرت على جميع أطراف النزاع. تعمل هذه الجماعات خارج نطاق القانون اليمني - على أية حال فنظام العدالة في معظم أنحاء البلاد في حالة من الفوضى، وغالبًا لا يكون لديهم هيكل قيادة واضح".



وأضاف التقرير "قد يبدو الأمر كما لو أن تلك الجماعات غير خاضعة للمساءلة تمامًا وخارجة عن السيطرة، لكن الوضع ليس ميؤوسا منه تماما".



وخلال سنوات من العمل الميداني في اليمن، حدد بحث الكاتب بعض الطرق الصغيرة ولكن المهمة لإقناع الجماعات المسلحة بدفع المزيد من الاحترام لحقوق الناس، يمكن أن تكون صيغة دفع الجماعات المسلحة نحو حكم أفضل مفيدة على نطاق أوسع في اليمن، حيث تفكر الدولة في تجميد أطول لنزاعها، وربما وقف إطلاق نار دائم. وفقا للتقرير.



بعد عام من وقف إطلاق النار الذي أبطأ القتال في البلاد، من الواضح أن هذه الجماعات المسلحة غير الحكومية لن تختفي. حيث يواصلون السيطرة على الأسلحة والاقتصادات والبنية التحتية والحكم في مساحات شاسعة من اليمن.



ومع ذلك، حتى مع بقاء السلام الدائم والدولة المركزية بعيدًا عن متناول اليد، أثبتت المنظمات الدولية والمحلية أنها تستطيع التأثير على الجماعات المسلحة للحد من أسوأ سلوكها.



مثل كل الجماعات المسلحة، تستجيب الجهات اليمنية غير الحكومية للحوافز، على وجه الخصوص تسعى هذه المجموعات إلى الحفاظ على سمعتها وشرعيتها، لأن تلك السمعة تساعدها على السيطرة على الأراضي والحصول على الدعم الدولي. يمكن أن يكون هذا الدعم الدولي مباشرًا، مثل الدعم العسكري من الدول المستفيدة. كما يمكن أن يكون غير مباشر، في شكل مساعدات دولية مخصصة للمدنيين، والتي قد تعيد مجموعات الإغاثة توجيهها إذا علمت أن جماعة مسلحة ترتكب انتهاكات.





صيغة ثلاثية



في تقرير جديد، تقدمت الباحثة اليمنية ندوى الدوسري، أدلة تستند إلى عمل ميداني مكثف في اليمن يوضح كيف تقوم جماعات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بمحاسبة الجماعات المسلحة بشكل فعال، والحد من انتهاكاتها الحقوقية. (يركز التقرير فقط على الجماعات المسلحة في المناطق التي تمكنت فيها الكاتبة من إجراء البحوث بأمان - أي تلك الجماعات التابعة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، الذي يقود الحكومة المعترف بها دوليًا في البلاد، ولا يتضمن التقرير بحثًا عن الحوثيين)



لسنوات، وثق هؤلاء المدافعون الانتهاكات ضد المدنيين، ورفع مستوى الوعي بحقوق المدنيين، والضغط على الجماعات المسلحة لمحاسبة أعضائها، وغالبًا ما ساعدت القبائل اليمنية المؤثرة في الضغط من أجل المزيد من المساءلة، ونفذت المنظمات الدولية برامج لتحسين التزام الجماعات المسلحة بالمعايير. وقد بدأت تلك الجهود تؤتي ثمارها.



لا توجد نقطة ضغط واحدة لإنهاء انتهاكات الجماعات المسلحة - ولكل مجموعة دوافع مختلفة، لكن بحث الكاتبة حدد نوعًا من الصيغة الثلاثية للتدخلات التي حققت نجاحًا ملموسًا.



أولاً، هناك آليات المساءلة الرسمية في اليمن، مثل المجالس التأديبية، والإدارة القانونية بوزارة الدفاع، والقضاء العسكري، ونظام العدالة المدنية، والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان. ومع انقسام المؤسسات اليمنية، فهذه الآليات لا تزال مهمة.

وعندما تكون للحكومة سلطة، يمكنها محاسبة المقاتلين بشكل مباشر، وحتى بعيدًا عن متناول الحكومة، فإن استخدام الآليات يبعث برسالة مفادها أن الدولة لا تزال تتمتع بسيادة القانون، مما يحدد التعاطي، على الأقل بالنسبة للمجموعات غير الحكومية المتحالفة مع الحكومة.



ثانيًا، يوجد في اليمن عدد كبير من آليات المساءلة غير الرسمية. وتشمل هذه منظمات المجتمع المدني، والقبائل، ووسائل التواصل الاجتماعي، و "لجان المجتمع"، التي لها تفويض في بعض المجالات لتعزيز التماسك الاجتماعي. لا تحتوي أي من هذه الآليات غير الرسمية على أي شيء مثل التغطية الكاملة في الدولة، ويمكن أن تكون بعض نتائجها غير متوقعة.



في اليمن كما هو الحال في كل مكان، يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي إذكاء الانقسامات ونشر معلومات كاذبة بنفس السهولة التي يمكن أن تلفت الانتباه إلى الانتهاكات، ومع ذلك تتمتع آليات أخرى بسلطة حقيقية في مناطق معينة - يُظهر بحث الكاتبة، على سبيل المثال، كيف أوقفت القبائل العنف المعزول من الاندفاع إلى صراع أوسع، تشكل آليات المساءلة غير الرسمية مجتمعة مجموعة قوية من نقاط الضغط التي يمكن استخدامها في تدابير مختلفة للتأثير على الجماعات المسلحة.



ثالثاً، يتحكم المجتمع الدولي في الفئة الثالثة من آليات المساءلة: التقارير الدولية والمشاركة المباشرة مع الجماعات المسلحة. وكما هو الحال مع الأنواع الأخرى من الآليات، لا يمكن لهذه الجهود الدولية أن تفعل شيئًا يُذكر، من تلقاء نفسها، للتأثير على أعمال الجماعات المسلحة.



لكن المنشورات التي تتعقب الانتهاكات يمكن أن تتسبب في فقدان الجماعات المسلحة شرعيتها مع ناخبيها ورعاتها الأجانب، مما يجعلها أكثر انفتاحًا على التعاون مع آليات المساءلة الأخرى. علاوة على ذلك فإن التعامل المباشر مع الجماعات المسلحة يمكن أن يوفر تدريبًا حاسمًا على الحقوق - فالعديد من المقاتلين ليس لديهم خلفية عسكرية رسمية، وليس لديهم معرفة بمعايير السلوك الدولية.

إدارة أفضل الآن



من المسلم به أن نجاح هذه الآليات في الحد من انتهاكات الحقوق كان غير مكتمل وغير متسق، ومع ذلك لا تزال هناك تحسينات موثقة: فقد أدرك القادة الأمنيون والعسكريون في كل من عدن وتعز، على سبيل المثال، أن لديهم مشكلة في القيادة والسيطرة والانتهاكات ضد المدنيين، وطلبوا الدعم للمساعدة في معالجة هذه المشاكل.



بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تحسن ملحوظ في التواصل بين الجهات المسلحة والمجتمع المدني، أنشأت بعض الجماعات المسلحة هيئات لحقوق الإنسان أو هياكل قضائية أخرى موازية للمؤسسات الرسمية اليمنية.



إن الدرس المستفاد بالنسبة لصانعي السياسات الدوليين واضح، إذ يجب تكريس التدريب والموارد والدعوة لهذه الصيغة الفعالة، لا ينبغي أن يضطر المدنيون اليمنيون المحاصرون إلى انتظار سلام دائم لتحسين سلوك الجماعات المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من حياتهم.