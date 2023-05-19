اليمن.. تفشي واسع لوباء الحصبة في مديرية بيحان غربي شبوة

تشهد مديرية بيحان بمحافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن)، تفشيا واسعا لوباء الحصبة، مع تسجيل عدد من الوفيات ومئات الإصابات.



وقالت مصادر طبية، إنه تم تسجيل أربع وفيات وأكثر من مئتي حالة إصابة بوباء الحصبة في المديرية، خلال الأسابيع الأخيرة.



وأضافت أن مستشفيات ومراكز المديرية تستقبل يوميا عشرات حالات الإصابات، في ظل غياب التدابير الحكومية للحد من انتشارها.



وناشد مواطنون السلطة المحلية ومكتب الصحة في المحافظة والمنظمات المعنية بتدشين حملات تحصين واسعة ضد الوباء الآخذ في الانتشار.



وتظهر أعراض مرض الحصبة في ارتفاع درجات الحرارة والسعال والزكام وتهيج العينين واحمرارهما، إضافة لألم في الحلق والطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم، وفق منظمة الصحة العالمية.



ومنتصف أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، وفاة 77 طفلا وإصابة أكثر من 9 آلاف آخرين، جراء مرض الحصبة في اليمن، منذ مطلع 2023.



وفي 19 مارس /آذار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن، مشيرة إلى أن "أكثر من 80 بالمئة من الأطفال الذين يعانون من ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح".



وخلال السنوات الأخيرة، عاودت الأمراض والأوبئة الفيروسية التفشي خاصة في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي، نتيجة انهيار المنظومة الصحية ومنع المليشيا اللقاحات، ومنها توسعت إلى باقي المحافظات اليمنية.

