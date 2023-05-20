شبوة.. مواجهات قبلية في وادي يشبم بمديرية الصعيد على خلفية قضايا ثأر

المنامة - ياسر ابراهيم - تجددت المواجهات القبلية، في مديرية الصعيد الواقعة إلى الشرق من عتق مركز محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن)، على خلفية قضايا ثأر.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مسلحين من قبيلتي "آل نوبه" و"آل الحاتله"، اشتبكوا عقب صلاة الجمعة في وادي يشبم وذلك على خلفية قضية ثأر قبلي بين القبيلتين.



وأضافت أن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين في حين لم تتدخل الحملة الأمنية التي وصلت إلى المنطقة قبل أيام لغرض فك الاشتباك بين القبيلتين.



وتأتي هذه المواجهات ضمن جملة النزاعات القبلية التي طفت على السطح وراح ضحيتها العشرات خلال الأشهر الممتدة منذ سقوط محافظة شبوة تحت سيطرة قوات المجلس الانتقالي في أغسطس 2022م.

