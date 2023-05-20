شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد المنطقة العسكرية السابعة يتفقد مراكز التدريب والتأهيل بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

تفقد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر، ومعه مدير دائرة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع العميد الركن منصور ابو اصبع، اليوم، مراكز التدريب والتأهيل بالمنطقة العسكرية السابعة، للإطلاع على سير العمل ومستوى جاهزية الأبطال فيها.

وأشادا بجهود القائمين على مراكز التدريب والتأهيل وما يبذلون من جهود عظيمة لرفع قدرات أبطال المنطقة.. مؤكدين على أهمية التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الأبطال.