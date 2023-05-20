شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين اقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الاسرائيلي وأعضاء بالكنيست المسجد الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعربت وزارة الخارجية، عن ادانتها الشديدة واستنكارها لاقتحام احد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية وبحماية من قوات الاحتلال، للمسجد الأقصى المبارك.

واكدت وزارة الخارجية في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) رفضها التام لهذه الممارسات الاستفزازية والغير قانونية..مجددة موقفها الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

