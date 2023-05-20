شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرجبي يتفقد محطة ضخ مياه الصرف الصحي واحواض المعالجة في العريش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

تفقد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي اليوم، سير العمل في محطة ضخ مياه الصرف الصحي وأحواض المعالجة الخاصة بمديريات التواهي وكريتر والمعلا وخور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن.

واطلع وزير المياه والبيئة على الأوضاع الراهنة للأحواض وسير العمل في المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل الأجزاء المتضررة جراء الحرب في شبكة ضخ مياه الصرف الصحي من خور مكسر بتمويل من الحكومة الألمانية عبر منظمة اوكسفام.

وقدم مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة، المهندس محمد باخبيرة، شرح مفصل عن الترتيبات القائمة لاعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي من مديريات التواهي والمعلا وكريتر والإجراءات المتبعة لمعالجتها، والإحتياجات الضرورية لاعادة تشغيل المشروع وفقا للاشتراطات والمعايير البيئية.

وشدد الشرجبي على ضرورة الإسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لاعادة تأهيل المشروع وتشغيله للحفاظ على الشواطئ والبيئة البحرية بتمويل مشترك من الحكومة وعدد من المانحين.