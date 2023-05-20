شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يطير إلى الرياض للتشاور مع السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصل محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، اليوم ، إلى العاصمة السعودية الرياض، لحضور اجتماع تشاوري بدعوة من الجانب السعودي.

وقالت مصادر حكومية إن الاجتماع يأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين، وسيناقش عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي وصول بن ماضي بعد ساعات من وصول وفد حضرمي كبير إلى الرياض صباح اليوم، للمشاركة في الاجتماعات التشاورية.