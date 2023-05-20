قيادات حوثية تسطو على أرضية مواطن غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - سطت قيادات حوثية على أرضية مواطن بمديرية العدين غربي محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن قيادات حوثية يتزعمهم المُعين من الحوثيين مديرا لمديرية العدين "عباس فايع"، اعتدت على أرضية تابعة للمواطن "أحمد صالح هزاع العواضي" في عزلة صنيد الشرقي بمديرية العدين.



وأوضحت المصادر أن القيادات الحوثية باشرت باستحداث أعمال انشائية في الأرضية بذريعة أنها أملاك دولة، رغم صدور حكم قضائي يُثبت أحقيتها للمواطن العواضي.



وبحسب المصادر فإن العملية تمت بدعم من القيادي الحوثي المُعيّن من الحوثيين وكيلا للمحافظة للشؤون الفنية، عبدالواحد المروعي.



وتشهد محافظة إب عمليات نهب وسطو ممنهجة على أراضي المواطنين وأراضي وأملاك الدولة منذ سيطرة المليشيا على المحافظة بالقوة في أكتوبر 2014م.

