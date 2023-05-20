شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الاعلام والثقافة والسياحة تنعي الإعلامي القدير البطاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعت وزارة الإعلام والمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون الإعلامي القدير ومعد البرامج التلفزيونية عبدالرحمن علي البطاح الذي وافاه الاجل الخميس الماضي عن عمر ناهز الـ63 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع والتميز.

وأشاد البيان بمناقب الفقيد الأديب والشاعر ودماثة اخلاقه وتفانيه في العمل ما جعله يحظى باحترام واسع وتقدير كبير من قبل زملائه ومكانة مرموقة بين أوساط المجتمع، منوها بجهود الفقيد في رفد المكتبة التلفزيونية بالعديد من البرامج حيث شكل مع رفيق دربه الفقيد يحيى علاو ثنائيا رائعًا في تطوير محتوى التلفزيون اليمني، وانتجا طوال مسيرة حافلة أهم وأفضل البرامج الثقافية والسياحية والتاريخية كان في مقدمتها البرنامج الشهير فرسان الميدان وعالم عجيب وحول العالم وقاموس المعرفة إضافة إلى العديد من البرامج الأخرى التلفزيونية وحازت بعض البرامج التي أعدها ميداليات ذهبية وفضية في العديد من مهرجانات الاعلام العربي في القاهرة، بل كان في بعض تلك المهرجانات عضو لجنة تحكيم وضيف شرف.

وأكد البيان، أن الوسط الاعلامي فقد برحيل الزميل البطاح رقما متميزًا وملتزمًا بأداء واجباته المهنية، وبرحيل هذه القامة فقد خسرت اليمن واحدًا من أبرز كوادرها الإعلامية.

وعبر البيان، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة وأبناء الفقيد وذويه وزملائه والوسط العالمي بهذا المصاب الاليم..سائلًا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

