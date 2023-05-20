مليشيا الحوثي تسجن أستاذا جامعيا في صنعاء للمرة الثانية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال أستاذ جامعي في جامعة صنعاء، السبت، إن مليشيا الحوثي سجنته للمرة الثانية في قضية ضمان فصلت المحكمة فيها قبل 13 سنة.



وأوضح الدكتور عبدالله علي المقالح عضو مجلس النواب السابق، ورئيس نقابة هيئة التدريس سابقا بجامعة صنعاء في تغريدة بتويتر، إن مليشيا الحوثي سجنته اليوم السبت للمرة الثانية في قضية ضمان فصلت المحكمة فيها.



وأشار الدكتور المقالح إلى أن مليشيا الحوثي سجنته في قضية أصدرت النيابة الجزائية حكما فيها بتنفيذها وكف الخطاب عنها قبل 4 سنوات. بينما فصل القضاء فيها قبل 13 سنة.



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي سجنته باعتباره ضامن، وهو الأمر الذي نفاه المقالح، كما أن المتهم في تلك القضية قد قضى محكوميته القانونية في السجن، ودفع جميع الغرامات المترتبة عليه، مؤكدا إن عملية سجنه عبارة عن ظلم يتلذذ بها السجان.

