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تعز.. مقتل مدني برصاص قناص مليشيا الحوثي في منطقة الشقب بصبر

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مدني، السبت، جراء استهدافه برصاص قناص مليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية صبر الموادم جنوب شرقي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
 
وقالت مصادر مقربة من الضحية لـ"يمن شباب نت" إن قناص المليشيا المتمركز في تلة الصالحين استهدف برصاصته المباشرة المواطن عبدالرزاق احمد مقبل ( ٣٨ عاما) وهو في جوار منزله في قرية نجد المرقب شرق منطقة الشقب.
 
وأضافت المصادر أن قناص المليشيا ركز برصاصته على  قلب الضحية مع سبق الإصرار والترصد ليفارق على إثرها الحياة.
 
ويعد الشهيد عبدالرزاق مقبل الضحية رقم ٢٠ من أسرته، إذ قتل ٥ أشخاص وأصيب ١٩ آخرين بعمليات قنص وقصف مباشر لعناصر مليشيا الحوثي وانفجار الغام زرعتها المليشيا في قرى وطرق وشعاب المنطقة.
 
وبشكل مستمر تستهدف عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أهالي المنطقة بعمليات قنص مباشرة ليسقط على إثرها قتلى وجرحى من المواطنين بينهم نساء وأطفال.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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