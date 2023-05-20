اليمن.. مقتل وإصابة طفلين شقيقين في قصف مدفعي لميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل وأصيبت شقيقته، يوم السبت، في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدفت، اليوم، بقصف مدفعي أحياء سكنية في مديرية التحيتا".



وأضاف، أن القصف أدى إلى مقتل "الطفل عبدالله سالم جلعوم (7 سنوات)، وأصيبت شقيقته خديجة جلعوم (5 سنوات) بجروح.



ولفت إلى أنه تم نقل الطفلة خديجة إلى المستشفى الميداني بمديرية الخوخة لتلقي العلاج، فيما فارق عبدالله الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.



وصعدت ميليشيات الحوثي، في الآونة الأخيرة، من قصفها على الأحياء السكنية جنوب محافظة الحديدة ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

