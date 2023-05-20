"الفاو": تغيُّر المناخ يهدد العسل اليمني الفريد

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "ألفاو"، من تأثر انتاج العسل اليمني ذات الجودة العالية والفريدة جراء تغيّرالمناخ.



وقالت في تقرير لها، بمناسبة اليوم العالمي للنحل الذي يصادف الـ 20 من مايو من كل عام، "تشتهر اليمن على مستوى العالم بقيمتها العالية وجودتها العالية وعسلها الفريد الذي قد يتأثر إنتاجه بالتغير المناخي والممارسات الأخرى التي تقتل النحل".



وأضافت "النحل والملقحات الأخرى هي خيل عاملة غير معروفة حيث أن ما يقرب من 75 في المائة من محاصيل العالم التي تنتج الفاكهة والبذور للاستهلاك البشري تعتمد عليها في الإنتاج المستدام والغلة والجودة".



وبيّنت أن "التهديدات العالمية الوشيكة للنحل مدعاة للقلق وهناك حاجة إلى بذل جهود متضافرة لإنقاذها. أي إجراء يؤثر على النحل له تأثير مضاعف مع إمكانية تعطيل أنظمة إنتاج الغذاء".



وأشارت إلى أن سلسلة قيمة العسل، تلعب دورًا رئيسيًا في الأمن الغذائي والتغذوي وتوليد الدخل لما يقدر بنحو 100000 مربي نحل في البلاد.



وتابعت: "تشتهر اليمن بعسل السدر، وهو من أغلى أنواع العسل في العالم".



وأوضحت أن إنتاج العسل في اليمن، ارتفع من حوالي 600 طن سنويًا في عام 2000 إلى 2750 طنًا في عام 2017، وتم تصدير حوالي 2000 طن منه خلال ذات العام.



