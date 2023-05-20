قيادي حوثي يلتقي قيادة مليشيا الحشد الشيعي العراقية

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى قيادي بمليشيا الحوثي الإرهابية، بقائد مليشيا الحشد الشعبي الشيعي في العراق، وفق ما نشر مقربون من المليشيا التابعة لإيران.



وبحسب المعلومات فقد التقى القيادي الحوثي أبو إدريس الشرفي مشرف الحوثة في حجة والحديدة سابقا، بقائد الحشد الشيعي في العراق أبو فدك عبدالعزيز المحمداوي في بغداد اليوم السبت.



وذكرت مصادر حوثية فقد غادر الشرفي اليمن إلى الخارج في الفترة القليلة الماضية، بحجة مرضه وحاجته للعلاج في الخارج، لكنه ظهر اليوم في لقاء خاص مع قادة الحشد الشيعي.



ويأتي اللقاء بعد شهرين على اتفاق سعودي إيراني بإعادة العلاقات بينهما، بعد سنوات من قطع علاقاتهما الدبلوماسية.



وبحسب تقارير عدة، "عمدت إيران إلى الحشد الشيعي في العراق الذي يتلقى ميزانية ضخمة من الحكومة العراقية، تقدر بمليارات الدولارات، ويسيطر على آبار نفطية وتجارة مخدرات وأسلحة، لتمويل عدد من مليشيا إيران في المنطقة العربية".



وقال مصدر مقرب من الشرفي إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز الروابط بين محور وكلاء إيران.



وتحدثت تقارير دولية عدة بما فيها تقرير لجنة خبراء العقوبات سنة2021 عن تورط عناصر الحشد الشيعي العراقي في تهريب طيران مسير وأسلحة إلى مليشيا الحوثي، بينما تولت عناصر من حزب الله اللبناني قيادة العمليات العسكرية وتدريب العناصر الخاصة بمليشيا الحوثة. كما تحدثت تقارير عدة عن استحداث معسكرات للحوثة في سوريا في الفترة الماضية.

