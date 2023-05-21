ماذا قال المشاط بشأن الوحدة اليمنية ؟

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال رئيس مايُسمى المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي، مهدي المشاط، إن "الوحدة اليمنية لا ينبغي أن تكون محل اختلاف أو نزاع، ويجب أن تبقى في واقعنا أكبر من كل الأشخاص والأحزاب ومن كل الاختلافات والنزاعات".

وأضاف المشاط في تصريح له نشرته وكالة سبأ التابعة للجماعة إن "العيد الـ 33 للوحدة اليمنية المباركة يحل علينا في 22 من مايو، وبلدنا يتعرض لمؤامرات ومشاريع مشبوهة تسعى للنيل منه بالمزيد من التفكيك والتمزيق".

وأكد المشاط أن "الـ 22 من مايو يذكر الجميع بطريق العبور الآمن وطوق النجاة الوحيد ألا وهو العودة إلى الوحدة والألفة والإخاء".

واعتبر المشاط أن "الوحدة قدر مستقر في أعماق الشعوب، وصوت لا يغادر وجدان الأمة مهما كان حجم الاختلاف بين أبناء الشعب الواحد والأمة الواحدة".