شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم دورة تدريبية بعدن حول كيفية التعامل مع السجينات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع السجينات وفقًا لقواعد بانكوك وقواعد نيلسون مانديلا، بدعم من الحكومة الهولندية ضمن إطار مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن.

وتهدف الدورة التي تستمر خمسة ايام بمشاركة 30 من منتسبات أمن عدن، إلى تزويد المتدربات معارف ومهارات ومواضيع متعلقة بعملية دعم السلام والوصول للعدالة.

وفي الافتتاح اوضحت مدير عام حماية الأسرة بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، أهمية الدورة لإرتباطها بالمهام العملية لكافة المتدربات في القطاعات الأمنية والسجون والبحث الجنائي بالطرق الصحيحة في ضبط الأمن والبحث الجنائي للقبض على الخارجين عن النظام والقانون..مشيرًا إلى ضرورة الالمام المشاركات بالقوانين والضوابط الواجب الإلتزام بها وتنفيذها بشكل صحيح ضمن الأطر القانونية لمراعاة عدم إنتهاك الحقوق الإنسانية للمواطنين والسجينات اللواتي يقبعن في السجون وعليهن أحكام قضائية.