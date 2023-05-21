شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تدين اقتحام سفارة قطر في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت وزارة الخارجية عن ادانتها لحادثة الاقتحام والتخريب الذي تعرض لها مقر سفارة قطر في الخرطوم، من قبل قوات مسلحة غير نظامية.

واكدت الوزارة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) تضامن الجمهورية اليمنية مع قطر ورفضها لكل أعمال العنف والتخريب، بما في ذلك انتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.