شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن يزور مراكز اختبارية بمديرية خور مكسر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم
زار ، وزير الدولة محافظ عدن ، احمد حامد لملس ، صباح اليوم ، مراكز اختبارية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023م ، للاطلاع عن سير ادائها في أسبوعها الثاني ، واطلع من خلال ذلك على آلية العمل والاداء في ثانوية عبدالباري والمدرسة الدولية.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها ، حسين بافخسوس ، مستشار وزير التربية والتعليم ، عواس الزهري ، مأمور مديرية خور مكسر ، د.نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، صالح منصور ، مدير إدارة التربية بالمديرية ، د.منى السعيدي ، منسقة المنظمات بالمكتب ، مدير مكتب منظمه اليونسف بعدن ... أكد المحافظ حرص السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات ، على تكريس الجهود ، لتكون في خدمة هذا المنعطف التعليمي والتربوي ، مع طلاب وطالبات مدارس عدن ، وهم يحملون مرحلة مهمة في حياتهم.
وأشاد المحافظ لملس ، بكل الجهود التي تبذل تحت مظلة دور قيادة مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، رغم ظروف صعبة ومعوقات ، اوجدتها ظروف البلد ، التي تمر تحت واقع صعب يغيب كثير من محتوى الأجواء التي يحتاجها الطالب ، في المركز الامتحاني
وشدد المحافظ لملس ، على قيمة كل الأدوار التي تقدمها اللجان ، والتي تمنح من خلالها ، نجاح المهمات ، وفقا لخارطة طريق شاملة ، تلتزم كل ما يرتبط بالاختبارات ومواعيدها ، بما تحمله من أهمية ترتبط بنظرة للمستقبل
بدورها شكرت د.نوال جواد ، جهود المحافظ لملس ، راعي العملية التعليمية في عدن ، وسقف العطاء ،الذي يلبي حوار المسؤولية ، تجاه كل ما يقدمه المكتب على مدار العام الدراسي
واكدت لدفي حديثها للطلاب والطالبات في ثانوية عبدالباري والدولية ، أن المساحة الشاملة لمرحلة الاختبارات للشهادة الثانوية ، تنجز من خلال جهود جبارة ، تنفذ عبر برامج وخطط ولجان ، تمتزج فيها روح وضمير المنظومة الشاملة الملتزمة لما هو على عاتقها.
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