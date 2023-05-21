اليمن.. حادث مروري لسيارة تابعة للأمم المتحدة في نقيل الصحى كربة جنوب تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - وقع حادث مروري لسيارة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أثناء توجهها إلى محافظة تعز قادمة من العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "سيارة تابعة للمنظمة الأممية، انزلقت في طريق الصُّحى كربة بين محافظتي لحج وتعز، وعلى متنها موظفون أجانب".



ووفق المصدر فإن الحادث وقع اليوم، دون أي أنباء حتى الآن عن إصابات في صفوف الركاب.



وتفرض مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حصارا خانقا على مدينة تعز في جميع المنافذ الرئيسية الرابطة بينها وبين جميع المحافظات منذ ثمان سنوات، باستثناء طريق التربة عدن غير المؤهل للسفر.



ويربط تعز مع لحج وعدن عبر طريقي هيجة العبد المتهالك وطريق الصحى كربة المخصص للسيارات رباعية الدفع، حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح نتيجة الحوادث المرروية المتكررة.

