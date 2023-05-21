الحضرمي: الوحدة أتت لتبقى ومهما كبرت المؤامرات فسوف تتحطم على صخرة العزيمة اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على الوحدة اليمنية، وذلك بمناسبة الذكرى الـ33 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو.



وقال الحضرمي في خطاب له نشره موقع السفارة اليمنية في واشنطن" نهنئكم بعيد الوحدة اليمنية المباركة والتي تأتي ونحن بأمس الحاجه لها وفي أمس الحاجة لوحدة الصف ولملمة الجهود تحت راية واحدة لنتصدى لمشروع الحوثي الإيراني الكهنوتي في بلادنا".



وأضافت: "تأتي هذه الذكرى في ظل مؤامرات شرسة ومدعومة.. مؤامرات على وحدة بلادنا وعلى الهوية اليمنية الخالدة غير أني (...) واثق بأن الوحدة اليمنية أتت لتبقى وأن اليمن الفدرالي يتسع للجميع وهو الحل وليس التشرذم والانقسام".



وأشار إلى أن "الوحدة تعتبر ركيزة اساسية وأحد الثوابت الوطنية. وهي وحدة هوية ومصير قبل أن تكون وحدة جغرافيا، والحفاظ عليها واجب وطني وضرورة التصدي للمشروع الحوثي-الايراني في بلادنا".



وشدد السفير اليمني على أنه "مهما كبرت المؤامرات فسوف تتحطم على صخرة العزيمة اليمنية".





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