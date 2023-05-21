بالتعاون مع "قطر الخيرية".. السفارة اليمنية في الدوحة تدشن مبادرة لدعم الطلاب اليمنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السفارة اليمنية في الدوحة، اليوم الأحد، تدشين مبادرة لدعم الطلاب اليمنيين، وذلك بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية.



وقال السفير اليمني في قطر، راجح بادي:"دشنا اليوم برفقة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وبالتعاون مع جمعية قطر الخيرية مبادرة (يمن الإيمان)".



وأشار بادي عبر "تويتر" إلى أن ذلك جرى في مقر جامعة (جورج تاون)، وبحضور عدد من الشخصيات والوجاهات اليمنية والقطرية".



وأوضح أن "المبادرة تهدف لمساعدة ودعم الطلبة من أبناء جاليتنا للالتحاق بالتعليم الجامعي في الجامعات القطرية والدولية الموجودة في قطر".



ولفت بادي إلى أن ذلك "يأتي إيمانا بأهمية الإسهام في صناعة جيل قادر على خدمة بلدنا والارتقاء به على مختلف المستويات".



وأعرب السفير اليمني عن شكره لجمعية قطر الخيرية، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني لرعايتهما هذه المبادرة بما هو معروف عنهما من دعم كل المبادرات والمشاريع الهادفة في مختلف المجالات في مقر جامعة جورج تاون في الدوحة.

