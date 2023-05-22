عدن.. وزير الصحة يلتقي الصحفيين المحررين من سجون مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتبر وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، ما تعرض له الصحفيين في سجون مليشيا الحوثي على مدى ثمان سنوات، جريمة بكل المقاييس، تستدعي محاسبة الجماعة الإرهابية.

جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، بالصحفيين المحررين من سجون ميليشيات الحوثي في الصفقة الأخيرة، وهم: عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي.

واستمع الوزير بحيبح خلال لقائه الصحفيين، وبجانبهم زملائهم المحررين في صفقة سابقة وهم "هشام طرموم، وحسن عناب"، إلى ما تعرضوا له في سجون الحوثي من انتهاكات انسانية، ومصادرة حقهم في الحياة والحرية.

وأكد الصحفيون، أن ميليشيات الحوثي تعمّدت حرمانهم الغذاء والعلاج والحقوق الإنسانية، وكانت تقوم بمصادر الأدوية التي يقدمها الصليب الأحمر للمختطفين في السجون.