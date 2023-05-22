صنعاء.. مليشيا الحوثي تمنع فعالية لحزب المؤتمر في ميدان السبعين

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي منعت فعالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثي، كان ينوي اقامتها بمناسبة الذكرى الـ33 لتحقيق الوحدة في ميدان السبعين اليوم الاثنين.

وأوضح البرلماني، عبده بشر في تغريدة له على صفحته في "تويتر"، أن مليشيا الحوثي منعت المؤتمر الموالي لها من إقامة فعالية بمناسبة ذكرى الوحدة في ميدان السبعين.

وأكد، أن الحزب نقل فعاليته إلى قاعة خاصة به جوار مقر اللجنة الدائمة للحزب في صنعاء.. مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثة أعلنت عن إقامة فعالية لها بمناسبة صرختها الإيرانية في نفس القاعة.

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت حدودا انفصالية في كل مناطق سيطرتها، وعملت على تقسيم الاقتصاد والعملة والتعليم والمناهج والقضاء والقوانين والجغرافيا على أكثر من مستوى