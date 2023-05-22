إب.. وفاة سائق دراجة نارية إثر سقوطه من قمة جبل في "ذي السفال"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي سائق دراجة نارية، اليوم الأحد، إثر سقوطه من قمة جبل، في مديرية ذي السفال، جنوب مدينة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب "محمد حمود محسن"، توفي إثر سقوطه مع الدراجة النارية التي كان يقلّها، في قمة جبل "حبلة" بعزلة الجعاشن، مديرية ذي السفال.

وحسب المصادر، فإن الشاب كان في زيارة للمنطقة قادمًا من منطقة "قُصع حليان"، وكان يسير على دراجته في سفح الجبل المتعرج، قبل أن يهوي مع الدراجة إلى أسفل الجبل، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وتزايدت حوادث الدراجات النارية مؤخرًا بشكل ملحوظ؛ نتيجة السرعة الزائدة، وعدم التزام السائقين بالقواعد المرورية.