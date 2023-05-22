مليشيا الحوثي تُفجّر منزل تربوي في مقبنة غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية، الأحد، على تفجير منزل تربوي غربي محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "مليشيات الحوثي أقدمت، صباح الأحد، على تفجير منزل الأستاذ عبده سيف عبدالمجيد، في قرية الكدمة عزلة القحيفة بمديرية مقبنة".



وأضاف المصدر أن المليشيات الحوثية قامت بزرع عبوات ناسفة داخل المنزل وتفجيرها ما أدى إلى تدميره بالكامل.



وأوضح أن تفجير منزل الأستاذ عبده سيف، جاء نتيجة مواقفه المناهضة لمليشيات الحوثي، حيث كان مديراً لإحدى المدارس في المنطقة وخطيباً في أحد المساجد هناك.



ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة في العام 2014م، أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية على تفجير مئات المنازل لمناهضي الانقلاب في مناطق سيطرتها.

