شاهد.. أسطورة الجنوب 2023

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يزيد بن سلمان - شبوة - قُـمْ للمعلّمِ وَفِّـهِ التبجيـلا ، كـادَ المعلّمُ أن يكونَ رسولا

الاستاذ ناصر عيسى مشرف المركز الاختباري في مدرسة الفاروق مديرية جردان محافظة شبوة تجاوز يوم أمس السيول وتسلق الجبال حاملاً على كتفيه الامتحان الوزاري لمادة الفيزياء والرياضيات .

انتم الشرفاء والمناضلين وانتم من يستحق كل الثناء والشكر . وانتم الجنود المجهولة بحق

منقول من صفحة محمد عبدالعليم