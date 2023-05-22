بقدرة 10 آلاف متر مكعب يوميا.. وفد سعودي يبحث إنشاء محطة تحلية مياه البحر في عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وفد سعودي في اليمن، اليوم الاثنين، مشروع إنشاء محطة تحلية لمياه البحر لتخفيف أزمة المياه في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد .



وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن وفداً سعودياً من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفريقاً من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اجتمع مع وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي في محافظة عدن.



وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون والمواقع المقترحة لمشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة عدن بقدرة 10 آلاف متر مكعب يومياً.



وذكرت الوكالة أن المدينة تعاني من شح المياه العذبة؛ مما رفع من استخدام مياه الآبار الارتوازية للشرب، والذي انعكس سلباً على استنزاف الموارد المائية غير المتجددة.



وتفقّد الوفد السعودي ميدانياً 7 مواقع مقترحة لإقامة مشروع إنشاء محطة تحلية المياه في عدن، كما تم الاطلاع على البيانات والدراسات الخاصة بالمشروع.



ويهدف المشروع إلى تعزيز مصادر المياه المتجددة عبر تحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات وأعلى المعايير لجودة المياه؛ للإسهام في تحقيق الأمن المائي والارتقاء بجودة الحياة في اليمن.



كما يهدف لبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تحلية المياه المالحة وتعزيز مصادر المياه العذبة، ونقل الخبرات السعودية إلى اليمن، وتنويع مصادر المياه وتغطية احتياجات محافظة عدن من المياه.



يشار إلى أن البرنامج السعودي نفذ منذ تأسيسه 32 مشروعاً ومبادرة تنموية في قطاع المياه باليمن، أسهمت في تلبية الاحتياجات اليومية وتعزيز مصادرها واستدامتها في المناطق الحضرية والارياف .

