المجلس الرئاسي يناقش الأوضاع الاقتصادية وإجراءات تحقيق الاستقرار المالي والنقدي

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن اللقاء عقد في العاصمة السعودية الرياض بحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.



وفي الاجتماع، "اطلع المجلس على المستجدات المحلية، وناقش باستفاضة الأوضاع الاقتصادية، والإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".



كما ناقش الاجتماع "مستجدات جهود السعودية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني"، وفق الوكالة.



يواجه الاقتصاد اليمني تداعيات قاسية خلفها توقف تصدير النفط من الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، عقب هجمات شنتها مليشيات الحوثي على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة قبل نحو 8 أشهر.



والجمعة، طالب العليمي، بكلمة أمام القمة العربية في جدة "بتحرك عربي جماعي إلى جانب تحالف دعم الشرعية من أجل دعم جهود الحكومة اليمنية لإنعاش الاقتصاد وتحسين الخدمات الأساسية والتدخلات الإنسانية المنقذة للحياة".



فيما أعرب المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن "قلقه من تردي الوضع الاقتصادي في اليمن، والقيود المفروضة على الحركة وما يتبع ذلك من أثر على النشاط الاقتصادي".



وأوضح أن "عدم تمكن الحكومة اليمنية من تصدير النفط، الذي مثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الحكومية العام الماضي، يفرض ضغوطا عليها تؤثر على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب".

