"مذكرة غير قانونية".. الصين تعتذر لـ"اليمن" بعد لقاء شركة نفطية مع مليشيات الحوثي

أعلنت شركة أنتون الصينية، يوم الإثنين، إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع ما يسمى بوزارة النفط في حكومة ميليشيا الحوثي الإرهابية (غير المعترف بها) في مجال الاستكشافات النفطية في اليمن.



وقالت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنه و"نظرًا لعدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة سابقًا، وقع فرع أنتون دبي مذكرة تفاهم غير قانونية بشأن تطوير حقول النفط اليمنية في 17 مايو 2023".



وأضاف أنه "بعد التحقق من المعلومات ذات الصلة، يعلن أنطون بموجب هذا رسميًا إلغاء مذكرة التفاهم ويعتذر بصدق للأطراف المعنية".



والسبت، أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية توقيع اتفاق مع شركة "أنتون أويل" ومع ممثل للحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية.



وفي وقت سابق اليوم الإثنين، نفت جمهورية الصين أي علاقة لها فيما أشيع حول توقيع مذكرة تفاهم بين الميليشيا الحوثية وشركة أنتون بيل النفطية الخاصة، وقالت إنها تحقق في الأمر.



جاء ذلك على لسان القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن تشاو تشنغ خلال اتصال مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور احمد بن مبارك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال الاتصال أكد تشنغ أن "لا علاقة للحكومة الصينية بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين المليشيات الحوثية وشركة انتون النفطية".



وقال الدبلوماسي الصيني، إن "هذه الشركة خاصة ولا تمتلك الصفة أو الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم وجاري التحقق من الأمر"، وفق الوكالة.



وكانت الحكومة الشرعية حذرت "كل الشركات الاستثمارية من التعامل مع المليشيا الحوثية"، محملة أي شركة تقوم بالتعامل معها كامل المسؤولية المترتبة عن ذلك.

