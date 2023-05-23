رئاسة جامعة ذمار تعترف بنهب مسؤوليها أكثر من نصف مليار يمني خلال عامين

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت جامعة ذمار اليوم الثلاثاء، بنهب رئاسة الجامعة وبعض المقربين منها مئات ملايين الريالات من إيرادات الجامعة خلال العاميين الماضيين، كشف عنها موقع "يمن شباب نت" في وقت سابق.



وأفاد - بيان صادر عن الجامعة أطلع عليه "يمن شباب نت" – مبرراً ذلك "أن تلك الأموال التي يتهم رئيس الجامعة طالب طاهر النهاري والمقربين منهم تقدر ب 550 مليون ريال (الدولار 530) أقل بكثير مما كان عليه الجامعة قبل الحرب".



وأشار البيان إلى "أن تلك الأموال (المنهوبة) كانت من أجل ضمان العملية التعليمية في الجامعة وكلياتها" لافتا إلى "أنها لا تخص رئيس الجامعة انما شملت كافة الكليات في الجامعة".



ونشر "يمن شباب نت" الاحد الماضي خبراً باستيلاء النهاري وحاشيته على مبلغ يزيد عن 550 مليون ريال خلال عامي 2020-2021 وصرفها خارج اللوائح المنظمة.



ورغم أن بيان الجامعة، أراد نفي التهمة عن رئيس الجامعة "النهاري"، لكنه في ذات الوقت أكد اشتراك جميع عمداء الكليات ونياباتها بتلك الأموال، عكس ما ذكرته وثائق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للحوثيين في صنعاء.



كشفت وثائق رسمية حصل "يمن شباب نت" على نسخة منها، عن فساد هائل يمارسه قادة مليشيات الحوثي في جامعة ذمار، وبحسب وثيقة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة، أن رئيس جامعة ذمار والمقربين منه استولوا على أكثر من 555 مليون ريال خلال أقل من سنتين.



وأوردت الوثيقة أن "رئيس الجامعة الدكتور طالب طاهر النهاري استولى على مبلغ 86 مليون ريال من الطبعة القديمة خلال عامي 2020-2021، بمسمى مكافآت، له ولبعض أتباعه في الجامعة". وأفادت "بأن رئاسة جامعة ذمار استولت على 53 مليون ريال مقابل نثريات غير محددة، ومبلغ 252 مليون ريال مقابل تغذية لرئاسة الجامعة وبعض الموظفين فيها، دون وجود أي آلية واضحة للصرف أو الإثبات ولا توافق اللوائح المنظمة".



وذكرت أن رئاسة الجامعة صرفت ما لا يقل عن 45 مليون ريال مقابل ضيافة في المطاعم دون أي مبرر، موضحة أن رئاسة الجامعة صرفت ما لا يقل عن 71 مليون ريال لقيادة الجامعة وأقاربهم حتى من خارج الجامعة بدون أي مبرر خلال سنتي 2021-2020.



وأفادت الوثيقة أيضا بأن رئيس الجامعة استولى على مبلغ 15 مليون ريال خلال 2020-2021 تحت مسمى نفقات شخصية. وصرف النهاري، أكثر من 15 مليون ريال من الطبعة القديمة خلال الفترة نفسها، بمسمى بدل وقود لأشخاص لا يمتلكون وسائل مواصلات، ولا يحق لهم وفق القانون الحصول على بدل وقود. كما استولى على مبلغ 15 مليون ريال مقابل اتصالات هاتفية وفق ما ذكرته الوثيقة أجراها هو وبعض موظفيه.



يأتي الكشف عن هذا الفساد في ظل أوضاع صعبة يعانيها الأكاديميين في الجامعات اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، وارتفاع تكاليف الدراسة في جامعة ذمار بنفس أسعار الجامعات العالمية، وسبق ان تم رفع الرسوم والتي تدفع بالدولار الأمريكي.



وفي أغسطس/ آب 2022 نشرت كلية الطب بجامعة ذمار اعلان جديد عن رفع رسوم الدراسة في الكلية والتي وصلت إلى 27 ألف دولار أمريكي، بنظام "النفقة الخاصة" بمعنى أن يدفع الطالب بالسنة 4500 دولار أمريكي سنويا.